Incidente tra due auto, una si ribalta: due feriti estratti dai vigili del fuoco

SAN VITO DEI NORMANNI - Nella pomeriggio di oggi (29 giugno), intorno alle ore 15:45, un incidente stradale si è verificato in Via Mesagne a San Vito dei Normanni.

Coinvolte due auto: una Ford C-Max e una Renault Clio, che si è ribaltata su un lato per cause da accertare.

Sono stati due i feriti estratti dal veicolo, grazie all'intervento di una squadra di vigili del fuoco del comando di Brindisi. Questi ultimi, inoltre, dopo aver effettuato il soccorso alle persone, hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, bonificando l'impianto elettrico e del carburante dell'auto per evitare inneschi. Sul posto anche il 118, per i controlli sanitari del caso, e la polizia locale.