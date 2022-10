Scontro tra due auto sulla superstrada, una si ribalta: traffico rallentato

SAN PIETRO VERNOTICO - Traffico rallentato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 ottrobre, sulla corsia in direzione sud della strada statale 613 per un incidente verificatosi all'altezza dello svincolo per San Pietro Vernotico. Due le auto coinvolte, una Fiat Mare e una Renault Kadjar. La Marea si è ribaltata. Il conducente per fortuna ha riportato solo ferite di poco conto.

Sul posto oltre al personale del 118 anche una squadra dei vigili del fuoco giunta dal comando provinciale di Brindisi. Il traffico ha subito rallentamenti, sul posto per la gestione della viabilità e la ricostruzione della dinamica, gli agenti della Polizia stradale.