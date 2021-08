Scontro fra due auto sulla superstrada, una si piega su un lato. Traffico in tilt

BRINDISI - Momenti di tensione attorno alle 13 di oggi, giovedì 26 agosto, sulla supestrada per Taranto in seguito alla carabombola tra due auto: una si è piegata su un lato, l'altra è finita contro il New Jersey. L'incidente si è verificato all'altezza del centro commerciale Appia Antica (ex Auchan) sulla corsia in direzione Taranto. Nessun ferito grave, traffico rallentato.

Le auto coinvolte sono una Fiat Punto e una Dacia Logan, sul posto oltre alle ambulanze del 118 si sono recate due pattuglie della Polizia locale di Mesagne, coordinata dal comandante Teodoro Nigro. La corsia di marcia è stata interdetta al traffico, le auto si sono incolonnate su quella di sorpasso con tutte le conseguenze del caso.