Auto sbanda e sfonda il guardrail: grave il conducente trasportato al Perrino

OSTUNI - Una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni è intervenuta questa mattina (domenica 7 agosto 2022) alle ore 5:30 circa, sulla ex statale 16 (Ostuni- Fasano) per un incidente stradale. Due le persone a bordo di una Lancia Y che, per cause in corso di accertamento, ha sfondato il guardrail finendo a pochi centimetri dall'albero. Il conducente è stato trasportato con urgenza presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Per il forte impatto parabrezza e lunotto anteriore sono andati distrutti.

Sono stati i vigili del fuoco a liberare il conducente dell'autovettura rimasto bloccato nell'abitacolo e affidarlo al personale del 118 intervenuto sul posto. Successivamente l'area è stata messa in sicurezza eliminando eventuali perdite di sostanze infiammabili e staccando l' alimentazione dell'impianto elettrico prevenendo cosi il rischio di un eventuale corto circuito.