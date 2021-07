Scontro frontale all'alba: uno dei conducenti ha perso la vita, l'altro è grave

SAN PIETRO VERNOTICO - Scontro frontale alle prime ore del giorno di oggi, domenica 25 luglio, sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico a Brindisi: poco prima dell’incrocio per Tuturano-Cerano una Fiat Punto e una Fiat Panda sono entrate in collisione. Il conducente della Panda, un uomo di 43 anni di San Pietro Vernotico, ha perso la vita sul colpo. Il guidatore della Punto, un 20enne di Cellino San Marco è stato portato in ospedale in condizioni critiche.

L’incidente si è verificato poco dopo le 4. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco. Al loro arrivo i due uomini coinvolti erano già stati estratti dal personale del 118.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, sul posto si è recata una pattuglia dei carabinieri, la Punto procedeva in direzione San Pietro, l’altra in direzione Brindisi. La Punto ha invaso la corsia opposta e dopo lo schianto con la Panda è finita ribaltata nelle campagne dopo un volo di qualche metro. L’impatto è stato così violento che entrambi i veicoli si sono ridotti a un groviglio di lamiere, uno ha anche perso il motore. Il guardrail si è deformato. Per il 43enne non c’è stato nulla da fare.

Le auto sono state rimosse e poste sotto sequestro nel deposito della ditta Tarantini, la stessa si è occupata della pulizia della strada.

Seguono aggiornamenti