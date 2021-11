Furgone rimane incastrato sotto cassone di autocarro: conducente miracolato

BRINDISI - Può ritenersi miracolato il conducente del furgone che nella mattinata di oggi, giovedì 18 novembre, è finito sotto al cassone di un autocarro. La parte anteriore del veicolo si è schiacciata interessando anche l'abitacolo. L'uomo alla guida è rimasto illeso.

L'incidente, che ha visto coinvolti un furgone Renault Kangoo e un Iveco Daily cassonato che trasportava scarti di potatura, si è verificato sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari, sulla corsia in direzione nord, all'altezza del santuario di Jaddico. Sul posto per la ricostruzione della dinamica dell'incidente si è recata una pattuglia della Polizia locale di Brindisi. L'impatto pare sia avvenuto durante una manovra di sorpasso.

Sul posto anche un'ambulanza del 118 ma come già detto per il conducente del furgone, un uomo di Carovigno, si è trattato solo tanta paura. Il veicolo è stato rimosso con il carro attrezzi della ditta Tarantini, le operazioni non sono state semplici, tanto è stato violento l'impatto. Sono anche scoppiati gli airbag.