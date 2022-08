Incidente in pieno centro abitato: violento impatto all'incrocio

ORIA – Una macchina è andata a finire sullo spigolo di un’abitazione. In un’altra si sono aperti gli airbag. Un violento impatto si è verificato stamattina (giovedì 25 agosto) nel centro di Oria, all’incrocio fra via Epitaffio e via San Lorenzo, già scenario di altri incidenti.

I mezzi coinvolti sono una Mercedes, andata a sbattere contro l’edificio, e una Fiat Panda. Le persone a bordo sono state soccorse da personale del 118 intervenuto con due ambulanze e l’ausilio di un’auto medica. Il sinistro è stato rilevato dai carabinieri della locale stazione.