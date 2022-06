Tir contro un'auto, ancora un incidente all'"incrocio della morte"

BRINDISI - Fortunatamente non si registrano feriti nell'incidente che si è verificato intorno alle 12.30 di oggi (venerdì 3 giugno 2022) all’imbocco della strada statale per Taranto (cosiddetto incrocio della morte) a Brindisi. L'impatto è avvenuto tra un tir che, pare, si stesse immettendo nel rondò e una Volvo che procedeva nella stessa direzione di marcia. Sul posto per gli accertamenti di rito sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Brindisi.