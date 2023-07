Incidente sul litorale di Porto Cesareo: deceduto un giovane del Brindisino

CEGLIE MESSAPICA - Un 29enne di Ceglie Messapica, Davide Settembrini, ha perso la vita nella mattinata di oggi, domenica 30 luglio, a causa di un incidente stradale verificatosi sul litorale di Porto Cesareo, marina del Leccese. Il giovane viaggiava a bordo di una moto che, per cause in fase di accertamento si è scontrata contro un'auto. L'incidente si è verificato in corrispondenza del lido “Teranga Bay”, in zona Punta Prosciutto.

A nulla sono valsi i soccorsi, allertati dagli altri automobilisti e fatti sopraggiungere con urgenza. Al loro arrivo, il cuore del giovane motociclista aveva ormai cessato di battere: inutili le manovre di rianimazione e qualunque altro tentativo di tenerlo in vita. I rilievi sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Campi Salentina. I militari hanno proceduto col sequestro dei veicoli, come disposto dall'autorità giudiziaria nei casi di omicidio stradale.