Auto si ribalta nelle campagne: dramma sulla strada provinciale

FRANCAVILLA FONTANA – La sua auto si è ribaltata nelle campagne. Ha perso la vita un uomo di 69 anni di Francavilla Fontana, coinvolto in un incidente che intorno alle ore 16 di oggi (giovedì 6 giugno) su è verificato sulla strada provinciale che collega Manduria ad Avetrana, in provincia di Taranto. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri. L’uomo viaggiava a bordo di una Volkswagen. Il mezzo, per cause da accertare, è finito fuori strada. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Manduria. Il 69enne versava in condizioni disperate. Il suo cuore si è fermato poco dopo l’arrivo presso l’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria.

