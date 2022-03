Incidente mortale sulla provinciale: auto finisce contro albero di pino

OSTUNI - Incidente mortale nella serata di oggi, mercoledì 9 marzo, sulla strada provinciale che collega Ostuni a Montalbano di Fasano: una Fiat 500 è finita contro un albero di pino che costeggia la carreggiata. Da quanto si apprende il conducente, unico occupante, è morto sul colpo. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni che hanno dovuto tagliare l'auto per estrarre l'uomo dalle lamiere. Purtroppo per lui non c'è stato nulla dafare. La strada è stata chiusa al traffico, della dinamica se ne stanno occupando i carabinieri.

Seguono aggiornamenti