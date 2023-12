Drammatico impatto sulla strada provinciale: un automobilista perde la vita

OSTUNI - Il drammatico impatto non gli ha lasciato scampo. Un 57enne residente nelle campagne di Ostuni è morto a seguito di un terribile incidente che nella tarda serata di ieri (mercoledì 13 dicembre) si è verificato sulla strada provinciale che collega Ostuni a Fasano. L'uomo, alla guida di una Peugeot 206, per cause da accertare è finito fuori strada, impattando contro un muro in località parco archeologico Santa Maria d'Agnano, a circa tre chilometri dal centro abitato di Ostuni.

La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Fasano. Sul posto anche i soccorritori del 118, che non hanno poruto far altro che constatare il decesso del 57enne. A quanto pare non vi sarebbero altri veicoli coinvolti.

La salma è stata trasferita presso l'obitorio del cimitero della Città Bianca. Il pm di turno del tribunale di Brindisi ne ha già disposto la restituzione alla famiglia. I funerali si svolgeranno domani (15 dicembre), alle ore 16, presso la chiesa Madonna del pozzo. Oronzo Cisternino lascia due figli. Risiedeva in contrada Rialbo.

Articolo aggiornato alle ore 10.28 (domani i funerali)