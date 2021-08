Moto contro lampione a Sassuolo: muore un ragazzo originario del Brindisino

MODENA – Era originario della provincia di Brindisi, ma risiedeva da tempo nel Modenese. Raffaele Monaco è morto a soli 26 anni a seguito di un incidente verificatosi stanotte (domenica 8 agosto) a Sassuolo, in Emilia Romagna. Il dramma si è consumato intorno alle ore 3:45, quando il ragazzo, a bordo di una moto Honda Hornet, per cause da accertare ha impattato contro un lampione della pubblica illuminazione situato in via Emilia Romagna, all’intersezione con una rotatoria. Il giovane è stato subito trasportato all’ospedale di Baggiovara dove poco dopo è deceduto per le gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Maranello e di Sassuolo, che hanno effettuato gli accertamenti. Il veicolo del 26enne, residente a Fiorano Modenese, è stato posto sotto sequestro.