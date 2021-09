Terribile impatto sulla Brindisi-San Vito: una persona perde la vita

BRINDISI - Una persona ha perso la vita a seguito di un incidente che si è verificato poco dopo le ore 18 di oggi, sabato 4 settembre, sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Vito dei Normanni, poco prima della caserma Carlotto, in territorio di Brindisi. Un altro ferito verserebbe in gravi condizioni. Una Ford Fusion e una Fiat Panda, da quanto appreso, si sarebbero scontrate frontalmente. La dinamica è in fase di accertamento. Sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco e la Polizia Locale di Brindisi.

Seguono aggiornamenti