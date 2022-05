Auto fuori strada sulla provinciale: un ragazzo perde la vita

CEGLIE MESSAPICA - Ha sfondato il guard rail ed è finito contro due alberi d'ulivo. Un 20enne residente a Villa Castelli è la vittima di un drammatico incidente che alle prime luci di oggi (domenica 8 maggio) si è verificato sula strada provinciale che collega Ceglie Messapica a Villa Castelli, in agro di Ceglie. Il giovane procedeva alla guida di una Ford Fiesta. Intorno alle ore 5, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo.

Il veicolo a quel punto ha sfondato un tratto di guard rail ed è precipitato in un terreno privato situato al di sotto del livello stradale, dove si è scontrato con due alberi d'ulivo. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118, ma per il ragazzo non c'e stato nulla da fare. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della stazione di Ceglie Messapica.

Sul posto si è recata anche la Polizia Locale. I vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, con il supporto di un'autogru, hanno operato fino a circa le 8 per rimuovere la Fiesta, ridotta a un groviglio di lamiere.

Da quanto appreso avrebbe assistito all'incidente un amico del 20enne che lo seguiva a bordo di un'altra auto. La salma è stata trasportata presso la camera mortuaria dell'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana.

Seguono aggiornamenti