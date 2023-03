Sradica segnale stradale dopo scontro con un'auto: motociclista in prognosi riservata

BRINDISI - Dopo l'impatto con un'auto è andato a finire contro un segnale stradale, sradicandolo. Uno spaventoso incidente si è verificato intorno alle ore 20 di oggi (venerdì 24 marzo) in via Santa Maria Ausiliatrice, all'altezza di piazza Japigia, al rione Commenda. Un brindisino di 30 anni che procedeva alla guida di una moto Morini ha riportato ferite in varie parti del corpo. Adesso è ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale Perrino di Brindisi.

La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine. Il motociclista, da quanto appreso, procedeva verso viale Commenda. Quasi all'altezza dell'incrocio fra via Santa Maria Ausiliatrice e via Irpinia, nei pressi del vecchio mercato ortofrutticolo, la moto, per cause da accertare, è entrata in collisione con lo spigolo anteriore sinistro di una Fiat Croma station wagon condotta da un uomo.

L'impatto è stato talmente violento da provocare il distacco di una pezzo di paraurti e del fanale. Dopo di che la moto ha proseguito la sua corsa travolgendo un segnale dello stop situato sul marciapiede, all'altezza di una tabaccheria. Mentre il palo andava a finire verso il lato opposto della strada, la moto ha proseguito ulteriormente la sua corsa, fermandosi a decine di metri dal punto di impatto con l'auto.

Il motociclista, riverso sull'asfalto, molto dolorante e sanguinante, è stato subito soccorso da alcuni passanti, in attesa dell'arrivo di un'ambulanza del 118, supportata da un'auto medica. Il malcapitato è stato trasportato presso il Pronto soccoro dell'ospedale Perrino di Brindisi. L'asfalto era disseminato di detriti. Intorno alle 20.50 sono intervenuti un equipaggio della Polizia Locale e una pattuglia di poliziotti della Sezione volanti per i rilievi del caso.

Articolo aggiornato alle ore 9.20 del 25 marzo (prognosi riservata)