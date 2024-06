Finisce contro il muro di un'abitazione in pieno centro: motociclista in ospedale

MESAGNE – Ha perso il controllo della moto e ha sbattuto contro la facciata di un’abitazione. Ne avrà per 60 giorni un 47enne che nlella serata di ieri (giovedì 27 giugno) è rimasto coinvolto in un incidente in via Degli Agnano, nel centro di Mesagne. L’uomo era in sella a una moto di grossa cilindrata. Per cause da accertare, ha invaso il marciapiede ed è andato a finire contro il prospetto di una delle abitazioni mono piano che delimitano la stradina, all’altezza di una curva.

Il malcapitato è stato soccorso da personale del 118 e trasportato in codice rosso presso l’ospedale Perrino di Brindisi, dove gli sono stati diagnosticati vari traumi. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Mesagne, al comando di Antonio Ciracì. A quanto pare non vi sarebbero altri veicoli coinvolti. Nelle prossime ore potrebbero essere acquisite le immagini riprese dalle telecamere della zona.

