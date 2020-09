Moto sfonda muretto a secco: miracolato il giovane conducente

CEGLIE MESSAPICA - Ha fatto una carambola fra i due muretti che lambiscono la carreggiata, per poi finire sull'asfalto. Si sono vissuti momenti di apprensione per un giovane motociclista di Villa Castelli coinvolto in un incidente avvenuto intorno alle ore 20:45 di oggi (giovedì 24 settembre) sulla strada provinciale che collega Ceglie Messapica e Villa Castelli, appena fuori il centro abitato di Ceglie.

Il ragazzo, alla guida di una Kawasaki verde, per cause da accertare ha perso il controllo su un tratto rettilineo, subito dopo aver superato una cunetta. A quel punto si è scontrato con un muretto a secco, abbattendone una porzione, per poi andare a finire contro il muro che si trovava sul lato opposto della strada.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il doppio impatto è stato violento, ma il motociclista, miracolosamente, se l'è cavata con ferite di lieve entità. Il malcapitato è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con due ambulanze. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia Locale di Ceglie Messapica. La moto ha riportato danni ingenti.