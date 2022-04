Impatto contro lampione in città: in Rianimazione giovane motociclista

BRINDISI – Un violento impatto contro il palo e poi la rovinosa caduta fra l’asfalto e il cordolo del marciapiede. Un motociclista di 22 anni è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Perrino di Brindisi a seguito di uno spaventoso incidente che intorno alle ore 17 di oggi (sabato 2 aprile) si è verificato in via Martiri delle Fosse Ardeatine, all’altezza della rotatoria da cui si accede al rione Bozzano, nei pressi del maxi cinema Andromeda.

La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Polizia Locale. Stando a una prima ricostruzione, pare che il giovane, alla guida di una moto da enduro, provenisse dal rione Commenda. Superato il ponte che sovrasta il parco Di Giulio, il ragazzo, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo e invaso il marciapiede, scontrandosi con violenza con un lampione, poco prima del rondò. Ma la sua corsa sarebbe proseguita ancora per una decina di metri, fino a interrompersi sul cordolo del marciapiede posto in corrispondenza di un distributore di benzina.

La caduta è stata rovinosa. Soccorso da personale del 118, il malcapitato avrebbe riportato delle fratture alle gambe. Condotto d’urgenza presso il nosocomio brindisino, sarebbe ricoverato in Rianimazione. I rilievi della Polizia Locale sono andati avanti a lungo. La dinamica è tuttora in fase di accertamento. Sul posto, per le operazioni di bonifica della sede stradale, anche personale della ditta Pissta.