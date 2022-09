Moto finisce contro un lampione: grave il giovane conducente

ORIA – L’impatto è stato violento. Versa in grave condizioni un 33enne di Oria che nel pomeriggio di oggi (giovedì 22 settembre) è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto in viale Ippocrate, a Oria. L’uomo procedeva alla guida della sua moto. Per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un lampione situato sul marciapiede. Il malcapitato è stato soccorso da personale del 118, la cui postazione si trova dal luogo dell’incidente. Il malcapitato è stato trasportato presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Da quanto appreso sarebbe ricoverato in prognosi riservata. Gli agenti della Polizia Locale di Oria sono impegnati nella ricostruzione della dinamica del sinistri. Sul posto, in ausilio, si sono recati anche i carabinieri della stazione di Oria.