Incidente nel centro abitato: giovane motociclista perde la vita

FASANO - Una tragedia sconvolge la comunità fasanese. Il 34enne Emanuele Vincenzi ha perso la vita a seguito di un terribile incidente avvenuto intorno alle ore 21 di mercoledì (21 settembre) all'incrocio fra via Giardinelli e via Bosi, nel centro di Fasano. Il giovane procedeava a bordo di una moto Triumph 1050. Le sue condizioni fin da subito sono parse estremamente gravi. Vani i tentativi di rianimazione praticati per più di 30 minuti da personale del 118, davanti agli occhi attoniti di numerosi cittadini. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Polizia locale. A quanto pare non vi sarebbero altri mezzi coinvolti.

Seguono aggiornamenti