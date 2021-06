Moto in una scarpata: muore motociclista, ferita la compagna

SAN DONACI - Ancora una tragedia della strada in una settimana già funestata da altri incidenti mortali. Un motociclista di San Donaci, Tony John Corsano, ha perso la vita nel Salento, dopo aver perso il controllo della motocicletta a bordo della quale viaggiava, in direzione di Avetrana, insieme alla compagna. Quest’ultima dopo la rovinosa caduta è rimasta anche lei ferita, sembra in maniera non grave, ed è stata trasportata in ambulanza presso l’ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli dai sanitari del 118 intervenuti sul posto.

Nulla da fare invece per il conducente della moto rimasto fatalmente schiacciato sotto il peso del mezzo a due ruote finito in una scarpata. L’incidente si è verificato nella tarda serata di ieri (giovedì 17 giugno) lungo la provinciale 112, la ex strada Tarantina Gallipoli-Avetrana, nel territorio di Nardò, all’altezza della Strada Console. Ancora in fase di accertamento le cause che hanno determinato il sinistro mortale nel quale non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Il centauro all’altezza di una curva non sarebbe più riuscito a controllare la moto che è finita fuori dalla carreggiata sbalzando i due occupanti nelle campagne circostanti. L’uomo è morto sul colpo.

Maggiori dettagli si potranno avere al termine degli accertamenti delle forze dell’ordine. Sul posto una volta ricevuta la segnalazione sono giunte una volante del commissariato di Nardò e i carabinieri della stazione neretina e della compagnia di Gallipoli che hanno proceduto ai rilievi.