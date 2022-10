Incidente sulla provinciale: in ospedale il conducente di un motocarro Ape

SAN PIETRO VERNOTICO - Praticamente distrutto un motocarro Ape coinvolto in un incidente avvenuto nella serata di oggi (venerdì 14 ottobre) sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico a Squinzano (Lecce), in agro di San Pietro Vernotico. Il mezzo, condotta da un pastore del posto, per cause da accertare è entrato in collisione con una Bmw. L'uomo, soccorso da personale del 118, è stato condotto presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Il sinistro è stato rilevato dalla Polizia Locale di San Pietro. Il motocarro Ape è stato rimosso da un carro attrezzi della ditta Tarantini. La stessa si è anche occupata della bonifica della sede stradale. Sulla stessa strada si sono già verificati altri incidenti nel recente passato.