Incidente nel Bolognese: pizzaiolo brindisino perde la vita

BRINDISI - Un uomo di 52 anni originario di Brindisi, Pietro Intiglietta, ha perso la vita nella tarda serata di ieri, mercoledì 29 maggio, in un incidente stradale verificatosi fra Minerbio e Budrio, nel Bolognese, dove viveva insieme alla sua famiglia. Gestiva una pizzeria nella vicina località di Ca' de Fabbri.

Per cause non ancora accertate ha perso il controllo della sua Yamaha che si è schiantata contro un palo. L’uomo è stato sbalzato a terra ed è deceduto sul colpo. L’incidente è successo poco prima di mezzanotte in via Savena Superiore, all’incrocio con via Argini, località Armarolo. Sono intervenuti 118 con ambulanza automedica ed elisoccorso e carabinieri di Budrio e della compagnia di Molinella. Per il brindisino non c'è stato nulla da fare.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui