Incidente nelle campagne: auto abbatte muretto e si ribalta

OSTUNI – Dopo aver abbattuto un tratto di muretto a secco, l’auto si è ribaltata. Fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze un uomo coinvolto in un incidente che intorno alle ore 15 di oggi (sabato 31 ottobre) si è verificato su un tratturo di campagna situato in contrada Folli Fuoco, a pochi passi dal centro abitato di Ostuni, nei pressi della strada provinciale per Ceglie Messapica. L’automobilista procedeva alla guida di una Kia bianca lungo una stradina delimitata da muretti.

Per cause da accertare il conducente ha perso il controllo del mezzo andando a scontrarsi contro il muretto a secco che si trovava alla sua destra. A quel punto la macchina si è ribaltata sulla fiancata del passeggero. Il malcapitato ha lasciato l’abitacolo sulle proprie gambe. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento della Città Bianca, per mettere l’auto in sicurezza. I rilievi del caso sono stati effettuati dai poliziotti del locale commissariato di polizia.