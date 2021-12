Incidente nella notte, auto finisce contro ulivi: grave la conducente

MESAGNE - Ha perso il controllo della sua Volkswagen Polo ed è finita contro due alberi di ulivo. Per estrarla dall'abitacolo contorto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare le portiere del veicolo. Grave incidente nella notte tra ieri e oggi, domenica 6 dicembre sulla strada provinciale 45 che collega Mesagne a Latiano.

All'altezza del ristorante Parco Dei Pini un'auto è finita fuori strada, alla guida c'era una donna di 31 anni. Sul posto è stata inviata un'ambulanza del 118 ma per estrarre la donna dall'abitacolo, come già accennato, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco (la chiamata al 115 è giunta alle 2.30). La ragazza era semi cosciente, è stata portata in codice rosso presso il Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi.