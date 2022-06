Incidente nella notte nel centro abitato: auto fuori controllo travolge veicoli in sosta

BRINDISI - Il rumore provocato dallo schianto ha fatto saltare dal letto molti residenti. Si sono vissuti momenti di tensione nella notte tra ieri e oggi, sabato 18 giugno, in via Cappuccini a Brindisi dove una Fiat 500 ha tamponato diversi veicoli in sosta. Il "botto" seguito da urla e lamenti ha squarciato il silenzio della notte facendo pensare a qualche tragedia. In molti si sono precipitati in strada. Fortunatamente nulla di grave.

Almeno quattro, stando alle prime informazioni raccolte, le auti danneggiate. L'incidente si è verificato attorno alle 2.30. A bordo della Fiat c'erano tre persone, tutte sono state portate in ospedale per accertamenti. Sul posto oltre all'ambulanza del 118 si è recata una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi per i rilievi del caso e la ricostruzione delle circostanze che hanno fatto perdere il controllo del veicolo al conducente.