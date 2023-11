Incidente nella notte: due auto coinvolte, quattro persone in ospedale

FASANO - Incidente intorno alla mezzanotte di mercoledì 22 novembre sulla strada statale 172 all'altezza di Laureto, frazione di Fasano. Quattro persone sono finite in ospedale, due auto danneggiate. Si tratta di una Citroen C4 e una Citroen C2, su ognuna c'erano due occupanti. Sul posto oltre alle ambulanze del 118 che hanno portato i feriti al Pronto soccorso anche i vigili del fuoco che si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli e i carabinieri che, invece, hanno eseguito i rilievi per la ricostruzione della dinamica.