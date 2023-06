Incidente sulla provinciale: camion si ribalta su un fianco e finisce nel canale di scolo

ORIA - Il camion è uscito fuori strada, si è ribaltato su un fianco finendo nel canale di scolo delle acque piovane che costeggia la strada. E' accaduto dopo le 10 del mattino di oggi, venerdì 16 giugno 2023, sulla provinciale che collega Oria a Torre Santa Susanna, in agro del primo comune. Per cause ancora in fase d'accertamento, l'autista ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva il lungo rettilineo.

Sul posto si sono recate le forze dell'ordine (carabinieri e polizia locale, entrambi di Oria), i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana e i sanitari del 118. L'autista del camion è stato soccorso e trasportato presso l'ospedale Perrino di Brindisi, per accertamenti. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione. Intorno alle 12, erano ancora in corso le operazioni di recupero del mezzo. Il tratto di strada è stato temporaneamente interdetto al traffico.