Incidente sulla provinciale: due ragazze trasportate al Perrino

OSTUNI - Un incidente stradale è avvenuto questa sera, venerdì 28 gennaio 2022, sulla provinciale che da Ostuni porta a Francavilla Fontana. In agro della Città Bianca un'auto, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita fuori strada. Sbandando ha urtato un palo e anche un muretto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Ostuni, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Le ragazze sono state estratte dalle lamiere e sono state trasportate presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Le condizioni di una ragazza destano preoccupazione.