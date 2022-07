Perde controllo dell'Audi e si schianta contro un'auto: era ubriaco, denunciato

CAROVIGNO - E' di due auto distrutte e sequestrate, tre persone in ospedale e una denuncia per guida in stato di ebbrezza, il bilancio di un incidente verificatosi nella serata di domenica 16 luglio sulla strada provinciale che collega Carovigno alla marina di Santa Sabina. Da quanto accertato dagli agenti della Polizia locale, recatisi sul posto per i rilievi di rito, si è trattato di uno scontro frontale: un'Audi A3 condotta da un 30enne di Carovigno ha perso il controllo del veicolo e dopo aver schivato un'auto con a bordo una coppia e una bambina di 20 mesi, si è schiantata contro un altro veicolo che lo seguiva con a bordo una coppia di coniugi di Carovigno.

L'impatto è stato così violento che il ragazzo è rimasto incastrato nelle lamiere e per estrarlo si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il giovane è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi in codice rosso. Anche le altre due persone coinvolte sono state portate in ambulanza in ospedale. I carabinieri della stazione di Carovigno si sono occupati della viabilità durante i rilievi e la strada è stata chiusa al traffico fino a quando i mezzi non sono stati rimossi.

Come da prassi i conducenti sono stati sottoposti ad acoltest e drug test. Il 30enne è risultato positivo all'alcol, si era messo alla guida ubriaco. Per lui è scattata la denuncia e il ritiro della patente.