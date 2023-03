Centra un sasso e l'auto si piega su un lato: paura per una donna

FASANO - Paura per una donna, nella mattinata di oggi, lunedì 6 marzo, in via parco Lorusso a Pozzo Faceto, frazione di Fasano: dopo aver centrato un sasso presente sulla carreggiata la Fiat Panda che stava conducendo si è piegata su un lato. Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco, partita dal distaccamento di Ostuni, e un'ambulanza del 118. Per fortuna la donna è rimasta illesa, è riuscita a uscire dall'abitacolo senza riportare ferite. Per lei solo tanta paura.