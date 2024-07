Auto esce fuori strada e si ribalta: grosso spavento per una 19enne

BRINDISI - Un incidente molto pericoloso si è verificato nel primo pomeriggio di oggi (2 luglio), intorno alle 14.30, sulla strada provinciale 37 tra Mesagne e Serranova, nell'agro di Brindisi, all'altezza del civico 28.

La 19enne E.T., che guidava una Fiat Panda rossa, percorreva la strada in direzione Mesagne quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo. Il mezzo è uscito fuori strada per poi ribaltarsi. La dinamica ha lasciato presagire un forte rischio per la salute della conducente.

La giovane, trasportata all'ospedale "Perrino" dai soccorritori del 118, ha riportato delle ferite al braccio destro e varie fratture. Per questo ha svolto dei controlli nel reparto di Chirurgia.

Sul posto dell'incidente sono giunti la polizia locale di Brindisi, per i rilievi del caso, ed i vigili del fuoco e il servizio Pissta per la messa in sicurezza della strada. Molta attenzione è stata riservata alla bonifica dell'area, soprattutto poiché la Fiat Panda coinvolta nel sinistro è alimentata a benzina e metano.

