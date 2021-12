Incidente tra auto e furgone sulla provinciale: strada chiusa, traffico bloccato

BRINDISI - Tamponamento tra auto e furgone sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Pietro Vernotico. Al momento non risultano feriti gravi ma la strada è bloccata in entrambi i sensi di marcia.

Lo scontro è avvenuto dopo l'incrocio per Tuturano in direzione San Pietro. I veicoli coinvolti, si tratta di una Fiat Panda e un furgone che trasporta surgelati, hanno completamente invaso la carreggiata. Sul posto gli agenti della Polizia locale di Brindisi per gli accertamenti del caso.

Il conducente del furgone, un uomo di 54 anni, è risultato positivo all'alcoltest. Il veicolo è stato sequestrato e rimosso dal carro attrezzi della ditta Tarantini che lo ha preso in custodia. Si attendono i riscontri clinici sulle condizioni del guidatore del furgone per procedere a eventuali denunce per guida in stato di ebbrezza.

Seguono aggiornamenti