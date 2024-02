Incidente sulla provinciale: tre persone in ospedale, una in codice rosso

BRINDISI - E' di tre feriti, di cui uno in codice rosso, e due auto gravemente danneggiate il bilancio di un incidente verificatosi nella serata di oggi, martedì 6 febbraio sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico a Brindisi, all'altezza dell'incrocio per Tuturano. Le auto coinvolte sono una Peugeot, sulla quale viaggiavano due persone di Brindisi e una Clio condotta da un 58enne di San Pietro Vernotico. Si è trattato di uno scontro frontale-laterale. Sul posto si sono recate tre ambulanze del 118 che hanno portato i feriti al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi, gli agenti della Polizia locale di Brindisi che si sono occupati della ricostruzione della dinamica dell'incidente e i colleghi di San Pietro Vernotico che hanno fornito supporto alla viabilità. Per tutta la durata delle operazioni di soccorso e rilievi il traffico ha subito rallentamenti.

