Incidente sulla provinciale: tre veicoli coinvolti, un uomo in gravi condizioni. Strada chiusa

ORIA - Tamponamento e scontro frontale sulla strada provinciale che collega Oria a Francavilla Fontana: un uomo in gravi condizioni. E' accaduto attorno alle 19 di oggi, giovedì 19 ottobre: i veicoli coinvolti sono un motocarro Ape, una Toyota Iq e un Fiat Ducato. Stando a una prima ricostruzione sembrerebbe che l'Ape sia stato tamponato dall'auto finendo sulla corsia opposta dove viaggiava il Ducato. Invevitabile lo scontro frontale. La Toyota e l'Ape sono finiti contro un muro di cinta, il furgone si è fermato sulla carreggiata.

Ad avere la peggio il conducente del motocarro che si è ridotto a un groviglio di lamiere. L'uomo è stato portato in gravissime condizioni, da un'ambulanza del 118, presso il Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. Il tratto di strada interessato dall'incidente, quello compreso tra la rotatoria all'ingresso di Oria e l'incrocio per la provinciale per Francavilla è stato chiuso al traffico. Sul posto i carabinieri della locale stazione per la ricostruzione della dinamica e gli agenti della Polizia locale per la gestione della viabilità. Tutti e tre i veicoli verranno posti sotto sequestro.