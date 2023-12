Scontro tra pullman e bisarca sulla provinciale. Paura per i passeggeri

BRINDISI - Scontro tra un pullman Stp con una 20ina di studenti e una bisarca. E' accaduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 dicembre, sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Vito Dei Normanni. Dopo lo scontro l'autobus ha travolto anche un veicolo che, a quanto si apprende, era in fase di discesa dalla bisarca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118, gli agenti della Polizia locale e i carabinieri.

Nessuno è rimasto ferito, per tutti si è trattato solo di tanta paura. Sulla dinamica indagano gli agenti della Polizia locale di San Vito, che hanno operato per diverse ore per la ricostruzione delle cause che hanno provocato il sinistro. Il traffico ha subito grossi rallentamenti, i carabinieri si sono occupati della viabilità, personale della ditta Pissta si è occupato della bonifica e messa in sicurezza dell'asfalto.