Due auto si scontrano sulla strada per il mare: tre ragazzi in ospedale

SAN PIETRO VERNOTICO – Tre giovani sono rimasti feriti a seguito di un violento impatto che nella tarda serata di ieri (sabato 21 agosto) si è verificata sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico alla marina di Campo di Mare, tristemente nota per la lunga sequela di incidenti cui ha fatto da scenario negli ultimi anni, alcuni anche dall’esito tragico. Ma fortunatamente non è questo il caso.

Sono due i mezzi coinvolti nel sinistro, avvenuto dopo le 23, subito dopo il cavalcavia che sovrasta la superstrada Brindisi-Lecce. Si tratta di un’Audi A2 condotta da una ragazza di 26 anni, con una passeggera a bordo, e di una Opel Corsa condotta da un 19enne. Le macchine, per cause da accertare, sono entrate in collisione all’altezza dell’intersezione con lo svincolo per la strada statale 613. I ragazzi sono stati trasportati in ospedale da personale del 118.

La Polizia Locale di San Pietro Vernotico ha effettuato i rilievi del caso, con il supporto dei carabinieri della locale stazione nella gestione della viabilità. I mezzi incidentati sono stati rimossi dal carro attrezzi della ditta Tarantini, i cui operatori hanno anche provveduto alla bonifica dell’asfalto.