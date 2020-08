Incidente al ritorno dal mare: un uomo in ospedale in codice rosso

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Ha riportato una doppia frattura, vertebrale e spinale, l’uomo di San Pancrazio Salentino, P.A. che nella notte tra ieri e oggi, domenica 2 agosto, è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla strada provinciale che da Torre Lapillo (marina del Leccese) conduce nel suo comune, nei pressi della via per Monteruga.

Ha perso il controllo del veicolo che stava conducendo che si è ribaltato nelle campagne. Soccorso immediatamente da alcuni passanti è stato affidato al personale del 118. Prima delle cure mediche, è stato però necessario allertare anche il pronto intervento dei vigili del fuoco. Sul posto, infatti, sono accorsi i pompieri del distaccamento di Veglie per estrarre l’uomo dalle lamiere dell’auto rovesciata. Caricata la barella spinale (indispensabile, viste le lesioni riportate dal conducente alla schiena) in ambulanza, è partita la corsa in “codice rosso” in direzione dell’ospedale “Antonio Perrino” di Brindisi, dove il ferito è giunto in condizioni che hanno destato più di una preoccupazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sottoposto a immediati accertamenti clinici, il personale ospedaliero gli ha riscontrato una doppia frattura: vertebrale e spinale. È stato pertanto ricoverato al termine degli esami e ora è tenuto sotto osservazione. Non è in pericolo di vita, ma l’entità delle lesioni riportate durante l’urto andranno monitorate dai medici nel corso dei giorni. Rilievi e messa in sicurezza del tratto stradale sono stati affidati ai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Campi Salentina.