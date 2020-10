Si schianta contro stabile e trancia tubo acqua: denunciato automobilista

FASANO – Guidava nonostante la patente sospesa ed è andato a finire contro uno stabile, tranciando un tubo dell’acqua. Si è rifiutato di sottoporsi al test sull’assunzione di alcool un 45enne di Fasano che intorno alle ore 3:15 della scorsa notte (martedì 13 ottobre), al volante di un’auto di un familiare, è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto a Savelletri. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati i carabinieri del Norm della compagnia di Fasano. L’uomo era destinatario dall’agosto 2019 di un provvedimento di sospensione della patente, per un episodio analogo. I militari lo hanno denunciato a piede libero per rifiuto dell’accertamento della guida in stato di ebbrezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.