Violento impatto fra due auto al rione Sant'Elia: ferite le conducenti

BRINDISI - Due donne hanno riportato delle ferite a seguito di un incidente che intorno alle ore 11.15 di oggi (giovedì 18 agosto) si è verificato all'altezza dell'incrocio fra via Ligabue e via Giacomo Balla, al rione Sant'Elia. Due i veicoli coinvolti: una Jeep Renegade bianca condotta da una brindisina di 33 anni e una Citroen C3 alla cui guida c'era un'altra donna. Nessun passeggero a bordo sia dell'uno che dell'altro veicolo.

L'impatto è stata abbastanza violento. Gli airbag si sono aperti all'istante. le malcapitate sono state soccorse da personale del 118, giunto inambulanza. Le loro condizioni, da quanto appreso, non sarebbero gravi. Il sinistro è stato rilevato da una pattuglia della Polizia Locale di Brindisi. Sul posto anche i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza delle vetture.