Incidente in città: un'auto si schianta contro un semaforo

BRINDISI - Schianto contro il semaforo per un uomo alla guida di una vecchia Fiat Panda. E' accaduto intorno alle ore 11 di oggi (venerdì 15 luglio) all'altezza dell'incrocio fra viale Aldo Moro e via Caduti di via Fani. Nel sinistro sarebbe coinvolta anche un'altra vettura. A quanto pare l'utilitaria era diretta verso il centro cittadino. Dopo aver invaso la parte iniziale dello spartiraffico, ha impattato contro il sostegno del semaforo. Sul posto si è recata un'ambulanza con personale del 118. Fortunatamente non si registrano feriti gravi. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Brindisi.