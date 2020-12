Incidente in città: violento scontro fra due auto

BRINDISI - Violento impatto fra due auto intorno alle ore 20,45 di oggi (venerdì 11 dicembre) in via Grazia Balsamo, all’altezza dell’incrocio con via Don Minzoni, davanti alla sede dei Servizi sociali del Comune di Brindisi. A seguito dello scontro si sono aperti gli airbag dei veicoli. Nessuna delle persone ha riportato gravi conseguenze, ma è stato necessario l’intervento di un’ambulanza con personale del 118. La dinamica è in fase di accertamento.