Violento scontro fra due auto sulla provinciale: gravi entrambi i conducenti

CEGLIE MESSAPICA - Ancora un incidente sulle strade della provincia di Brindisi. Tre persone hanno riportato delle ferite a seguito di un violento scontro fra due auto, una Fiat Croma e un'Alfa Romeo Giulietta, che intorno alle ore 21 di domenica (31 luglio) si è verificato sulla strada provinciale che collega Ostuni a Ceglie Messapica, in agro di Ceglie.

Sul posto si sono recati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, la Polizia Locale di Ceglie Messapica e i carabinieri. Ad evere la peggio arebbero stati i due conducenti. Entrambi sono stati condotti in codice rosso presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Nessuno dei due, fortunatamente, verserebbe in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento.