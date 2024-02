Scontro frontale sulla provinciale: una ragazza perde conoscenza

BRINDISI - Si è temuto il peggio nella serata di oggi, domenica 11 febbraio, sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Pietro Vernotico: a un paio di km dall'incrocio per Tuturano due veicoli si sono scontrati frontalmente. Si tratta di una Fiat 500 sulla quale viaggiava una ragazza di San Pietro Vernotico e una Kia Sportage con a bordo due donne. Una ragazzina, seduta sul lato del passeggero della Kia ha perso conoscenza.

I soccorsi sono stati attivati da una guardia giurata dell'Istituto di vigilanza Rangers giunta poco dopo sul posto. Un'ambulanza del 118 ha portato la giovane donna, una minorenne, in ospedale. Sul posto si è recata anche squadra dei vigili del fuoco. I veicoli si sono danneggiati gravemente. Il vigilante si è anche occupato della gestione del traffico bloccando la circolazione con l'auto di servizio fino all'arrivo dei soccorritori.

Della ricostruzione della dinamica se ne sono occupati gli agenti della Polizia locale di Brindisi giunti sul posto con due pattuglie, i veicoli sono stati rimossi con il carro attrezzi. La Kia è stata portata nel deposito giudiziario della ditta Tarantini in attesa della prognosi della ragazzina. Mentre la Fiat 500 è stata prelevata dalla ditta Lanza. La conducente della Kia è stata sottoposta ai relativi test per verificare se si era messa alla guida sottl l'effetto di alcol o stupefacenti. I carabinieri si sono occupati della viabilità, la strada è stata bloccata fino per tutta la durata delle operazioni di soccorso e dei rilievi.

