Finisce con lo scooter sulla rotatoria: un brindisino in prognosi riservata

SAN PIETRO VERNOTICO – Ha perso il controllo del suo scooter ed è andato a finire sulla rotatoria. Versa in gravi condizioni un 34enne di Tuturano che intorno alle ore 22 di ieri (domenica 26 giugno) è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto sulla litoranea sud di Brindisi, all’altezza della rotonda in cui converge la strada provinciale 86 che collega Campo di Mare a San Pietro Vernotico.

Il 33enne era alla guida di un scooter Piaggio. L’impatto è stato violento. Soccorso dal personale del 118, il malcapitato è stato trasportato presso l’ospedale Perrino di Brindisi, dove è ricoverato con prognosi riservata. I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico. Il motociclo, rimosso da un carro attrezzi della ditta Tarantini, è stato posto sotto sequestro.