Incidente all'altezza del passaggio a livello: spavento per un giovane motociclista

BRINDISI - Si sono vissuti momenti di apprensione per un giovane alla guida di uno scooter coinvolto in un incidente che intorno alle ore 13.45 di oggi (domenica 29 ottobre) si è verificato fra via Provinciale San Vito e il passaggio a livello di via Osanna. Il ragazzo era alla guida di uno scooter Piaggio Liberty. L'altro mezzo coinvolto nel sinistro è un furgoncino Peugeot.

Il motociclista, per cause da accertare, finito sull'asfalto. Il conducente del furgoncino e alcuni passanti si sono subito fermati per soccorrerlo, in attesa dell'arrivo del personale del 118. Il malcapitato era vigile e cosciente ma comprensibilmente scosso. I soccorritori lo hanno condotto in ospedale per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, ad ogni modo, non paiono gravi.

Spetterà alla Polizia Locale di Brindisi il compoto di chiarire la dinamica del sinistro.