Incidente alle porte della città: sei feriti tra cui due bambini

MESAGNE - E' di sei feriti, tra cui due bambini e due auto danneggiate il bilancio di un incidente verificatosi poco prima delle 16 di oggi, giovedì 21 luglio, in via San Vito a Mesagne. Una persona è rimasta incastrata nell'abitacolo e per estrarla si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto si sono recate quattro ambulanze del 118, l'impatto è stato così violento che sono scoppiati gli airbag. L'incidente si è verificato all'altezza dello svincolo per la strada statale 7. Polizia locale e carabinieri si sono occupati dei rilievi e della viabilità.