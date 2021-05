Scontro frontale nel sottopasso: quattro feriti, anche una neonata

E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica 30 maggio in via Stazione a San Pietro Vernotico

SAN PIETRO VERNOTICO - Scontro frontale tra due auto nel sottopasso di via Stazione a San Pietro Vernotico: cinque persone coinvolte, quattro in ospedale tra cui una bambina di 7 mesi. Per fortuna nessuno è rimasto ferito in maniera preoccupante.

E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica 30 maggio. Le auto coinvolte sono una Ford alla cui guida c’era un giovane del posto, sul lato passeggero la sua fidanzata, e una Smart con a bordo tre persone tra cui la bimba. L’impatto è stato così violento che alla Ford sono scoppiati entrambi gli airbag. Da quanto si apprende la Smart procedeva in direzione San Pietro e la Ford nel senso opposto, il conducente di quest’ultima per cause ancora da chiarire ha invaso la corsia opposta andando finire contro la Smart.

Una delle cause della perdita di controllo del mezzo potrebbe essere l’asfalto reso viscido dalla pioggia. Sul posto sono state inviate tre ambulanze del 118. Gli agenti della Polizia locale si sono occupanti dei rilievi, i volontari della Protezione civile hanno presidiato i due ingressi del sottopasso evitando che gli altri automobilisti imboccassero il sottopasso.

Lo stesso, infatti, è rimasto bloccato per tutta la durata delle operazioni di soccorsi e dei rilievi. I veicoli sono stati rimossi dal carro attrezzi e parcheggiati nella deposito della ditta Tarantini in attesa delle prognosi dei feriti.