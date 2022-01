Spaventosa carambola fra guardrail e spartitraffico: automobilista miracolato

BRINDISI – Neanche un graffio. Incredibilmente è uscito illeso da una carambola fra il guard rail e il new jersey di cemento dello spartitraffico un automobilista che intorno alle ore 16:30 di oggi (domenica 30 gennaio) è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente avvenuto sulla strada statale 7 che collega Brindisi a Taranto, direzione Brindisi, all’altezza del centro commerciale Ipercoop Le Colonne.

Le immagini del sinistro sono impressionanti. La parte anteriore della macchina, una Ford Focus, si è spaccata in due, con il motore sbalzato sull’asfalto. E’ una vera fortuna che nessun altro veicolo sia rimasto coinvolto nell’incidente.

Sul posto si sono recati i soccorritori del 118, la Polizia Locale di Brindisi e i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, per la messa in sicurezza della vettura. Un tratto di strada, disseminato di detriti, è stato chiuso al traffico, con deviazione sulla complanare. Le cause della perdita di controllo sono da appurare.